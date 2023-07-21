В селе Оркино Саратовской области ночью сгорел жилой дом

Фото: Архив КП

В селе Оркино, саратовской области сегодня ночью, 21 июля, сгорел жилой дом. Об этом сообщает администрация Петровского района.

Информация о возгорании дома на улице Крутоярской села Оркино, поступила в Единую дежурно-диспетчерскую службу администрации Петровского района в 03 часа 30 минут. На место происшествия выезжали подразделения пожарной части, полиция, аварийно-газовая служба и скорая.

В результате пожара в деревянном доме, принадлежащем 52-летнему мужчине, огонь уничтожил все внутренние помещения. Погибших и пострадавших при пожаре нет. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

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