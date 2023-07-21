На выходных в Саратовскую область придет циклон с дождями и грозами

Фото: Архив КП

В Саратовской области чередование дождливых и ясных дней сохранится и на ближайшие трое суток. Сегодня, 21 июля, в регионе ожидаются ливни с грозой, а в субботу и понедельник дни будут погожими. Прогноз на предстоящие выходные дала синоптик регионального гидрометцентра Светлана Цветайло.

Синоптик рассказала, что по четным числам ожидается погода антициклонального типа, а в дни нечетные проходят молодые циклоны и приносят нам осадки. Уже к 10 часам сегодняшнего дня осадки должны начаться в западной части области - Романовском, Балашовском и Турковском районах. К Саратову зона осадков должна приблизиться в интервале 14-16 часов.

Уже в субботу вновь будет день будет теплым с переменной облачностью без осадков. А в воскресенье к территории области подойдет ещё один циклон и вновь ожидаются осадки. Но если сегодня они прогнозируются в большинстве районов области, то в воскресенье — местами. В Саратов (в том числе Гагаринский район) они должны зайти в середине или второй половине дня. В понедельник погода вновь без осадков.

Температурный фон в среднем на 2-4 градуса ниже нормы. Ночные температуры в интервале +11…+16 градусов, на возвышенных формах рельефа +17…+20 градусов. В дневные часы температура воздуха составит +22…+27 градусов, в южных и юго-восточных районах воздух прогреется до +29…+31 градуса. В воскресенье при осадках будет понижение температуры до +18…+20 градусов.

- Ветер западный, 5-10 метров в секунду. При грозовых явлениях, которые прогнозируются сегодня возможны шквалистые усиления с порывами до 15-20 метров в секунду. Но это локальные и быстро проходящие явления. В остальные дни ветер 8-10 метров в секунду, порыва до 14 метров в секунду. Температура воды в Волге на утро текущего дня 21,2 градуса, — добавила Цветайло.

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