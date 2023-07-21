После смерти избитого пенсионера в Балашове организовали проверку

Фото: СУ СК России по Саратовской области

Следственным отделом по городу Балашову проводится доследственная проверка по факту смерти 65-летнего мужчины. Об этом сообщает СУ СК России по Саратовской области.

Пенсионера доставили в больницу из квартиры на улице Пушкина, города Балашов, 16 июля с телесными повреждениями. Спустя четыре дня, 65-летний мужчина, который скончался. Следователем СК проведен осмотр места происшествия и тела, назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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