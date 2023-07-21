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НовостиОбщество21 июля 2023 5:39

В Балакове ребенок проглотил 36 магнитных бусин

Елена Маркелова
Фото: Балаковская городская клиническая больница

Фото: Балаковская городская клиническая больница

Врачи Балаковской городской клинической больницы провели 5-летнему ребенку операцию на кишечнике и извлекли из него магнитные бусы. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Выяснилось, что во время поездки в столицу у малышки разболелся живот. Болеутоляющие помогли, но временно. По возвращении в город атомщиков семья обратилась в больницу. До этого девочка призналась, что проглотила семь бусин.

Рентген доказал правоту ребенка, но бусин оказалось гораздо больше - во время операции доктора достали 36 магнитных фрагментов.

После оперативного вмешательства девочка два дня пробыла в реанимации. После этого санавиация доставила ее в Областную детскую клиническую больницу. Жизни ребенка ничто не угрожает.