Саратовский арматурный завод поставил продукцию для первого в России речного теплохода на СПГ

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Первый российский теплоход на сжиженном природном газе (СПГ) вышел в Петербурге на Неву. Продукцию для его создания поставило предприятие из Саратова.

На судне использована трубопроводная арматура НПО «ЭМК». В ее состав входят шаровые краны производства Саратовского арматурного завода, предназначенные для газотурбинных двигателей.

Двухпалубный теплоход «Чайка» - первое судно на СПГ в Петербурге, которое действует на регулярных водных маршрутах. Он будет курсировать между Санкт-Петербургом и Петергофом.