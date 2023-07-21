Володин ждет от саратовцев инициатив по развитию вокзала

Фото: Телеграм-канал Володин Саратов

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в ближайшую региональную неделю планирует поднять вопрос развития железнодорожного вокзала в Саратове. Об этом политик сообщил в телеграм-канале.

Политик подчеркнул, что это лицо города, так же как и аэропорт «Гагарин». И если воздушную гавань, по словам нашего земляка, уже можно назвать лучшим среди многих, то к состоянию вокзала возникает много нареканий у жителей Саратовской области.

- Необходим ремонт, реконструкция. Надо продумать все начиная от парковки, от подходов к железнодорожному вокзалу, – отметил Вячеслав Володин.

Высказать свои предложения Вячеслав Викторович пригласил в комментариях под постом в паблике «Володин Саратов».

- Они будут обязательно учтены при подготовке к совещанию по развитию ж/д вокзала, - заверил спикер федерального заксобрания.