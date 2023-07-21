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НовостиПолитика21 июля 2023 4:06

Балтайский район простился с погибшим в СВО мобилизованным Сергеем Егановым

У бойца остались жена и двое детей
Елена Маркелова
Фото: Администрация Балтайского района

Фото: Администрация Балтайского района

В Балтайском районе состоялась церемония прощания с военнослужащим Сергеем Егановым. О потере сообщила администрация МО.

Сергей Еганов родился в деревне Алферьевка 28 мая 1989 года. Он окончил СОШ села Столыпино, поступил в Базарно-Карабулакский техникум. После получения среднего профессионального образования служил в Вооруженных силах РФ. Получив осенью 2022 года повестку, в рамках частичной мобилизации отправился в зону СВО, где погиб при выполнении воинского долга.

У Сергея Еганова остались жена и двое детей.