Фото: Городской парк Саратов

Городской парк Саратов откроется для посетителей 22 июля. Соответствующее заявление сделала администрация любимого места отдыха горожан.

- Мы провели сплошное обследование всех деревьев в парке силами экспертов государственного университета, которые по результатам обследования выдали своё заключение о необходимости сноса и опиловки ряда деревьев в связи с их жизненным состоянием. Акт обследования был передан на рассмотрение членами «зелёной комиссии» при администрации города Саратова, которые и приняли окончательное решение о том, какие деревья должны быть снесены и какие, каким образом и в каком объеме обрезаны. Всего в этом году мы получили предписание на снос 180 и опиловку 662 деревьев. Это огромный объем работ, который мы практически выполнили. Лишь на ряде участков парка продолжится опиловка и вывоз ветвей. Просим вас отнестись с пониманием к тому, что некоторые участки парка будут на время ограждены для завершения указанных работ, - обратилась дирекция Горпарка к саратовцам.

Здесь отметили, что позже, в соответствии со сроками, указанными в разрешении «зелёной комиссии», будет произведена омолаживающая обрезка ряда деревьев.

В парке запланирована компенсационная высадка, которая находится на стадии разработки.

В соответствующие сроки будут закуплены саженцы. Рассматриваем возможность пригласить жителей города внести свой вклад в озеленение и обновление парка и посадить свое дерево.