Родники «Солдатский» и «Кленовый» благоустроены в Саратове

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На Кумысной поляне Саратова благоустроены два родника. «Солдатский» привели в порядок на деньги из областного бюджета. На «Кленовый» средства выделили благотворители.

В министерстве природы рассказали, что родник «Солдатский», находящийся неподалеку от дома №200 по улице Шелковичная в Саратове, существовал в этом месте давно. В годы Великой Отечественной войны к источнику приходили, в основном, женщины. Собираясь в очереди за водой, они молились за ушедших на фронт мужей, отцов, сыновей. Так и появилось название «Солдатский».

- В этом году проведена работа по благоустройству родника. По утвержденному макету эскиза возведена подпорная стенка с символом Победы - красной звездой. Стенка забетонирована, выложена плиткой площадка ограждения родника, установлена лавочка, очищен каптаж и приведена в порядок близлежащая территория, - перечислил виды работ министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Также министерство природных ресурсов и экологии области поддержало инициативу депутата саратовской городской Думы Сергея Агапова обустроить родник вблизи парка отдыха «Ударник».

Родник находится в лесной чаще. Каптаж родника расположен в 300 метрах на склоне Лысогорского плато в кленовой роще. Это определило название ключа.