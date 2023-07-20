Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Саратове самосвал провалился в траншею. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает Телеграм-канал «ЧП Саратов».

ЧП произошло днем на улице Хользунова. Самосвал перевозил асфальтную крошку. На месте, где ведутся работы по реконструкции тепломагистрали, автомобиль провалился в траншею.

Пострадавших в аварии нет. Кроме того, в «Т Плюс» пояснили, что конструкции теплообъекта не нарушены.

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