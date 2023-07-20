Фото: Телеграм-канал "Мэрия сообщает"

В Саратове в связи с ремонтными работами четыре автобусных маршрута изменят движение. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает ПАО «Т Плюс».

По причине проведения ремонтных работ движение ограничено на улице Большая Горная (На участке от улицы Рогожина до Чернышевского).

Автобусные маршруты № 8, 25 и 97 изменят схему движения. Объезд будет по схеме: улица Большая Горная – Рогожина В.А. – Соколовая –Хвесина Т.Е. –Большая Горная и далее по схеме движения;

Что касается автобусного маршрута № 42к - объезд будет совершен по схеме: улица Рогожина В.А. – Соколовая – Хвесина Т.Е. – Большая Горная – Большая Затонская – Набережная Космонавтов –Московская –Лермонтова М.Ю. –Чернышевского Н.Г. и далее по схеме движения.

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