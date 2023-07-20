В Затоне идут подготовительные работы к строительству Набережной

Затон

Начались работы первого этапа по берегоукреплению Волгоградского водохранилища на участке от первого причала до солярия «Затон» г. Саратов» Заказчиком выступает государственное унитарное предприятие Саратовской области «Областная инженерная защита».

Продление саратовской набережной в сторону Затона стало возможным благодаря поддержке Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. Проект развития набережной обсуждался Вячеславом Викторовичем с вице-премьером Правительства РФ Маратом Хуснуллиным.

Проектным решением 1-го этапа строительства предусмотрена реконструкция солярия «Затон» с обустройством защитных молов и песчаного откоса , протяженностью 672,66 м.

12 июля 2023 года получено разрешение на строительство, а 18 июля был заключен контракт на выполнение работ по реконструкции объекта.

В настоящее время подрядчиком осуществляются подготовительные работы: установка ограждения строительной площадки, перемещение на объект строительной и иной специализированной техники, необходимой для выполнения работ.

Проектными решениями по реконструкции берегоукрепительных сооружений предусмотрены следующие основные мероприятия:

-строительство одноанкерной подпорной стенки из шпунта трубчатого сварного;

-строительство двух защитных молов (верхнего и нижнего) из шпунта трубчатого сварного;

-создание откосного берегоукрепления из песка с упорным зубом из камня в основании откоса;

-устройство в порядке благоустройства территории тротуаров с возможностью проезда;

-устройство 6 лестничных спусков к воде.

"Следующий этап продления саратовской набережной - строительство пляжа. На данной территории уже много лет отдыхают горожане, потому, значимость объекта трудно переоценить. Губернатор области Роман Бусаргин подчеркнул,что безопасная и комфортная зона отдыха с доступом к воде в Затоне необходима. Полноценный благоустроенный пляж здесь будет пользоваться большим спросом у жителей", - отмечает министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.