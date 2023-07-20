Здание бывшей гостиницы на проспекте Столыпина стало объектом культурного наследия. Об этом сообщает комитет культурного наследия Саратовской области.

Вчера, 19 июля, министр области-председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин подписал приказ о включении здания по адресу проспект Столыпина, 3 памятником архитектуры.

Историки рассказывают, что в 1886 году домовладение приобрёл купец Тарас Сорокин. Среди имущества значилось 2 одноэтажных дома, в которых были устроены номера для приезжающих, а также подсобные постройки. В 1899 году Сорокин заложил имущество купцу Алексею Ивановичу Красулину и в дальнейшем не смог выкупить.

К тому моменту был выстроен двухэтажный дом во дворе. В 1910 году домовладение арендовал Матвей Тюрин. Помещения он использовал под меблированные комнаты и семейные номера.

Спустя 6 лет арендатор смог выкупить недвижимость.