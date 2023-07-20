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НовостиОбщество20 июля 2023 12:55

Здание бывшей гостиницы на проспекте Столыпина стало объектом культурного наследия

Евгений Бадиков

Здание бывшей гостиницы на проспекте Столыпина стало объектом культурного наследия. Об этом сообщает комитет культурного наследия Саратовской области.

Вчера, 19 июля, министр области-председатель комитета культурного наследия Владимир Мухин подписал приказ о включении здания по адресу проспект Столыпина, 3 памятником архитектуры.

Историки рассказывают, что в 1886 году домовладение приобрёл купец Тарас Сорокин. Среди имущества значилось 2 одноэтажных дома, в которых были устроены номера для приезжающих, а также подсобные постройки. В 1899 году Сорокин заложил имущество купцу Алексею Ивановичу Красулину и в дальнейшем не смог выкупить.

К тому моменту был выстроен двухэтажный дом во дворе. В 1910 году домовладение арендовал Матвей Тюрин. Помещения он использовал под меблированные комнаты и семейные номера.

Спустя 6 лет арендатор смог выкупить недвижимость.