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НовостиОбщество20 июля 2023 12:54

В Саратовской области сбитая косуля водителю Mercedes обошлась в 40 тысяч рублей

Суд обязал страховую компанию компенсировать ущерб природе
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратовской области сбитая косуля водителю Mercedes обошлась в 40 тысяч рублей. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба Арбитражного суда региона.

По материалам дела, ситуация произошла 14 августа 2020 года в Воскресенском районе. На трассе Саратов-Сызрань водитель автомобиля Mercedes-Benz сбил косулю.

Ущерб природе был оценен в 40 тысяч рублей, однако, страховая компания эту сумму выплачивать не стала.

В суд на организацию подал комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона. В итоге, страховая компания обязана выплатить деньги.

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