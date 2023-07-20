Фото: Архив КП
В Саратовской области сбитая косуля водителю Mercedes обошлась в 40 тысяч рублей. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба Арбитражного суда региона.
По материалам дела, ситуация произошла 14 августа 2020 года в Воскресенском районе. На трассе Саратов-Сызрань водитель автомобиля Mercedes-Benz сбил косулю.
Ущерб природе был оценен в 40 тысяч рублей, однако, страховая компания эту сумму выплачивать не стала.
В суд на организацию подал комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона. В итоге, страховая компания обязана выплатить деньги.
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