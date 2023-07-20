Фото: Архив КП

Жители центральных домов Саратова остались без горячей воды. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает компания «Т Плюс».

Отключение воды связано с ремонтом труб. До конца дня без ГВС остались абоненты домов:

– Обуховский переулок, 12, 13/19;

– улица Большая Затонская, 3, 3б;

– улица Валовая, 2/10, 5, 12;

– улица Григорьева, 7;

– улица Лермонтова, 7, 9, 11/15, 12А, 15/3, 20, 21, 22, 24/26, 25/1, 25/2, 28А, 30, 34, 36;

– улица Набережная Космонавтов, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8;

– улица Октябрьская, 10/12;

– Троицкий взвоз, 3;

– улица Чернышевского, 158, 160/164;

– улица Сакко и Ванцетти, 15;

– улица Советская, 4а ,4б.

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