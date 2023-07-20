В Саратовской области при поддержке Министерства экономики активно развиваются ремесла

Фото: КП Саратов

20 июля на радио «Комсомольская правда» Саратов слушайте в передаче «Гость в студии» руководитель проектов АНО Палата ремесел Саратовской области Наталья Аскарова и руководитель выставочных и событийных мероприятий Палаты Ремесел Римма Портнова рассказали о мерах поддержки ремесленников нашего региона в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» а так же предстоящем Всероссийском фестивале «Палитра ремесел», который пройдет в августе в Саратове.

В этом году количество ремесленников, желающих показать себя на Всероссийской ярмарке «Палитра ремесел» побило рекорды прошлых лет. В мероприятии примут участие не только Российские мастера, но и представители из Казахстана и Белоруссии.

Подробности слушайте в передаче и смотрите в видео формате.

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