Фото: Архив КП
В Саратовской области у берега Волги нашли нелегальные гаражи. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора.
Постройки располагались в садовом товариществе «Волна». Проверяющие обнаружили два лодочных гаража, а также забор из сетки. Эти строения являлись нарушением требований Водного кодекса России о свободном доступе к воде.
По требованиям Росприроднадзора, СНТ в течение двух месяцев должно устранить нарушения.
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