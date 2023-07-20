Фото: Архив КП

В Саратовской области у берега Волги нашли нелегальные гаражи. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора.

Постройки располагались в садовом товариществе «Волна». Проверяющие обнаружили два лодочных гаража, а также забор из сетки. Эти строения являлись нарушением требований Водного кодекса России о свободном доступе к воде.

По требованиям Росприроднадзора, СНТ в течение двух месяцев должно устранить нарушения.

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