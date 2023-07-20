О завершении дорожных работ в Саратовской области рассказал Министр транспорта

Фото: КП Саратов

В пресс-центре «Комсомольская Правда Саратов» прошла видео конференция в онлайн формате о реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Саратовской области.

На вопросы журналистов и зрителей ответили: Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Петаев Алексей Вячеславович, начальник отдела строительства и ремонта дорог ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" Абрамов Игорь Владимирович, и.о. председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта муниципального образования г. Саратова Поздникин Игорь Александрович и начальник управления эксплуатации дорог и благоустройства администрации Энгельсского МР Дворцов Сергей Юрьевич.

Говорили о том, какие работы по улучшению дорожной ситуации ведутся в регионе, каких результатов уже удалось достичь и какая конечная цель проекта «Безопасные и качественные дороги».

По словам министра, немаловажную роль сыграла и «Школы дорожной грамотности», благодаря которой для жителей области технология ремонта дорожного покрытия стала более прозрачной и развеяла сомнения в качестве новых дорог.

Отдельной темой подняли вопрос о строительстве скоростного трамвая и загруженности замещающего транспорта.

Полное видео конференции здесь.

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