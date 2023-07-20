Алексей Петаев: Саратовская область продолжит строить мосты по нацпроекту

КП-Саратов

В регионе в 2023 году продолжается строительство и ремонт мостовых сооружений по национальному проекту президента России Владимира Путина «Безопасные и качественные дороги». Об этом корреспонденту «КП-Саратов» сообщил в ходе пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев.

Эта глава в проекте, старт которому был дан в 2017 году, открылась совсем недавно. Но уже сейчас итоги работы по ней внушительны. Если в прошлом году в Саратовской области насчитывалось 23 моста в предаварийном состоянии, то на сегодня таковыми являются всего четыре. Всего на сегодняшний день строит на саратовской земле строится, ремонтируется и реконструируется 13 искусственных сооружений.

Среди особенно важных для населения объектов, возводимых в регионе, глава ведомства назвал путепровод Жасминный, мост через Глебучев овраг и мост, строящийся через реку Большой Иргиз, который соединит Пугачевский и Краснопартизанский районы.

В планах Саратовской области находится подготовка проекта на путепроводы Алтынский и Сокурский.