Фото: Архив КП
В Саратове за нападения бездомных собак на подростка мэрия заплатит 30 тысяч рублей. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел дважды – в Гагаринском и Заводском районе. Несколько бездомных псов напали на 15-летнего подростка и покусали за ногу.
Юноше пришлось пройти курс вакцинации от бешенства, кроме того, он испытал моральные страдания.
За компенсацией вреда с иском к мэрии обратилось ведомство, так как отлов безнадзорных животных находится под их ответственностью.
Суд назначил чиновникам выплату в размере 30 тысяч рублей. Компенсация пострадавшему выплачена в полном размере.
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