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НовостиПроисшествия20 июля 2023 11:36

В Саратове за нападения бездомных собак на подростка мэрия заплатит 30 тысяч рублей

Инцидент произошел дважды – в Гагаринском и Заводском районе
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове за нападения бездомных собак на подростка мэрия заплатит 30 тысяч рублей. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел дважды – в Гагаринском и Заводском районе. Несколько бездомных псов напали на 15-летнего подростка и покусали за ногу.

Юноше пришлось пройти курс вакцинации от бешенства, кроме того, он испытал моральные страдания.

За компенсацией вреда с иском к мэрии обратилось ведомство, так как отлов безнадзорных животных находится под их ответственностью.

Суд назначил чиновникам выплату в размере 30 тысяч рублей. Компенсация пострадавшему выплачена в полном размере.

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