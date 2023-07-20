В Энгельсской горбольнице № 2 впервые провели операцию на сердце

В Энгельсской горбольнице № 2 впервые проведена операция на сердце. Об этом сообщил министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин в телеграм-канале.

Коронарографию провели четверым пациентам. У троих показаний к ангиопластике и стентированию выявлено не было. Одному пациенту провели операцию «Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование коронарных артерий». Все операции прошли без осложнений. Пациенты чувствуют себя хорошо.

Этого знаменательного события ждали не только врачи-хирурги и сотрудники рентгенхирургического отделения, но и врачи-специалисты других хирургических отделений, выполняющие оперативные вмешательства под контролем систем визуализационного контроля и планирующие работать на новом ангиографе. Конечно же, рады пациенты, которые имеют возможность получить медицинскую помощь широкого спектра при краткосрочном режиме ожидания.

Операции проведены заведующим отделением Константином Гусевым – врачом с большим стажем работы в кардиореанимации и рентген-операционной.

- Сердечно-сосудистая патология — одна из главных причин госпитализации и смертности в России и развитых странах. Ангиография выявляет повреждения и пороки развития кровеносных сосудов: аневризмы, сужения сосудов, мальформация, нарушения проходимости сосудов (атеросклероз, тромбоз), опухоли и другие. Применение аппаратуры подобного рода – большой шаг вперед в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Теперь рентгенхирургическая помощь пациентам кардиологического профиля в Левобережье стала более доступна. Кроме того, это позволяет уменьшить сроки пребывания пациентов с ишемической болезнью сердца в стационаре, - отметил министр здравоохранения Олег Костин.