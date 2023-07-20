На трассе Горный-Березово началось строительство моста по нацпроекту

Подготовлена часть насыпи под будущее сооружение Фото: Елена Маркелова

В Саратовской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» началось строительство мост через реку Большой Иргиз на трассе Горный – Березово. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта.

Как сообщили в ведомстве, искусственное сооружение будет соединять два района - Пугачевский и Краснопартизанский. Сейчас путь между данными муниципальными образованиями проходит по плотине через реку. Насыпь прослужит временно, до строительства моста. Будущее сооружение важно для жителей именно Краснопартизанского района. В половодье население МО становится заложником стихии, поскольку в этот период плотину размывает, и люди остаются отрезанными от «большой земли».

Подрядная организация уже приступила к подготовительным работам. Строители показали корреспонденту «КП-Саратов», что будущий мост не будет повторять траекторию плотины, а соединит берега по короткой прямой. На сегодняшний день подрядчик уже проложил часть насыпи – основы под будущее сооружение. Что касается самого моста, то по проекту предусмотрено возвести шесть опор и пять пролетов. Протяженность искусственного сооружения вместе с подходами составит 627 метров, из них 260 метров — длина самого моста. Ввести объект в эксплуатацию планируется осенью 2024 года.