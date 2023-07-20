Фото: Архив КП

В Красноармейске за «спасение дочери» пенсионер заплатил 100 тысяч рублей. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

По информации ведомства, 17 июля в полицию обратился местный житель. По его словам, ему позвонили неизвестные и сообщили, что его дочь попала в ДТП. Чтобы оплатить услуги адвоката, нужно перевести 100 тысяч рублей. Пенсионер поверил злоумышленникам и передал требуемую сумму незнакомому мужчине.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего местного жителя. Получив деньги у потерпевшего, мужчина перевел их мошенникам, часть оставив себе.

«Вакансию» с подобным заработком он нашел в одном из мессенджеров. Подозреваемому избрана мера в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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