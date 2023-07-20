фото: "Типичный Саратов"

На саратовской многоэтажке появится огромный мурал. Об этом сообщает официальный сайт полномочного представителя президента РФ в Саратовской области.ю

На фасаде саратовской девятиэтажки появится мурал «Школа будущего». Речь идет о доме на пересечении улиц Чернышевского и 2-й Садовой.

Ранее организаторы фестиваля «ФормArt» сообщали, что в 2023-м году огромное граффити появится на фасаде дома №38/40 по улице Некрасова в Волжском районе Саратова.

Это работа «Советское будущее» саратовского художника Манучехра Вохидова, который стал победителем отборочного этапа фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормART».