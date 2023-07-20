фото: авито

В Вольском районе за 10 миллионов продают пионерлагерь. Соответствующее объявление размещено на «Авито».

В селе Нижняя Чернавка Вольского района Саратовской области реализуется территория бывшего детского оздоровительного лагеря «Юбилейный». Как указано в объявлении, корпус лагеря находится на просторной территории, окруженной лесным массивом. Есть несколько открытых спортплощадок, жилые корпуса, столовая и медпункт.

фото: авито

Лагерь состоит из 11 зданий и земельного участка общей площадью 40000 кв. м. Заявленная стоимость - 10 миллионов рублей.