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НовостиПроисшествия20 июля 2023 6:32

В Ивантеевском районе Саратовской области водитель «десятки» сбил 76-летнюю женщину

Пенсионерка с полученными травмами госпитализирована в медучреждение
Нарина Балаян
Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Ивантеевском районе Саратовской области водитель «десятки» сбил 76-летнюю женщину. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, ДТП произошло вчера, 19 июля, в 12.15. На улице Зеленой напротив дома №2 «а» 43-летний водитель «десятки» допустил наезд на пешехода.

В результате аварии, 76-летняя женщина с полученными травмами была госпитализирована в медучреждение.

Все обстоятельства случившегося выясняют дорожные инспекторы.

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