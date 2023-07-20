Фото: Телеграм-канал "ЧП Саратов"

В Саратовской области 78-летняя женщина попала под колеса большегруза. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, авария произошла вчера, 19 июля, в 13:15. На 256-м километре автодороги «Сызрань - Саратов - Волгоград» 56-летний водитель фуры «ДАФ» с полуприцепом сбил пенсионерку. Предполагается, что женщина пересекала проезжую часть в неположенном месте.

Пострадавшую с травмами госпитализировали в медучреждение. Все обстоятельства случившегося выясняют дорожные инспекторы.

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