В Саратовской области дорожает капуста и дешевеют огурцы. Об этом сообщает Саратовстат.

За период с 10 по 16 июля в Саратовской области следующий образом менялись цены на основные продукты:

Выросли цены на капусту – на 8,3%. Килограмм можно было купить за 52 рубля. На 3,9% подорожали яблоки (99 рублей за килограмм), картофель – на 2,8% (40 рублей за килограмм), пшено – на 2,6% (42 рубля за килограмм), бананы – на 2,2% (94 рубля за килограмм), мороженая рыба – на 1,8% (188 рублей за килограмм), свинина – на 1,3% (296 рублей за килограмм).

Среди подешевевших продуктов — традиционно сезонные овощи. Огурцы подешевели на 8% (76,4 рубля), репчатый лук на 6,4% (52,2 рубля), свекла на 4% (40,8 рубля), морковь — на 2,2% (61,2 рубля).