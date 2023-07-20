Делом забитого подростками балаковца заинтересовался Александр Бастрыкин. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Следкома РФ.

Главе СК РФ Александру Бастрыкину доложат по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью жителя Саратовской области, повлекшего его смерть. По заявлению ведомства, 6 июля в Балаково подростки жестко избили 39-летнего мужчину, в результате чего он скончался в больнице от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело, и.о. главы СУ СКР по Саратовской области Дмитрий Костин представит Александру Бастыркину доклад об обстоятельствах дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.