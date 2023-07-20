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НовостиПроисшествия20 июля 2023 5:36

В Ленинском районе Саратова женщина за рулем Renault допустила наезд на пешеходов-госпитализирован ребенок

Кроме того, пострадала женщина-пешеход
Нарина Балаян
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Ленинском районе Саратова женщина за рулем Renault допустила наезд на пешеходов-госпитализирован ребенок. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает городской отдел ГИБДД.

По предварительным данным, авария произошла примерно в 7:20 на улице Гвардейская. У дома №29 38-летняя горожанка, управляя автомобилем Renault Sandero, сбила пешеходов. Пострадавшая женщина и несовершеннолетний ребенок госпитализированы в медучреждение.

Все подробности аварии выясняются.

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