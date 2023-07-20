Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 июля 2023 4:50

В Саратовской области простились с погибшим замкомвзвода Степановым

Евгений Бадиков
фото: Администрация Базарно-Карабулакского района.

фото: Администрация Базарно-Карабулакского района.

В Саратовской области простились с погибшим замкомвзвода Степановым. Об этом сообщает Администрация Базарно-Карабулакского района.

Вчера, 19 июля, в селе Ивановка простились с погибшим в ходе СВО земляком - старшим сержантом Иваном Владимировичем Степановым, заместителем командира мотострелкового взвода. Старший сержант посмертно награжден Орденом Мужества.

- Склонить голову перед подвигом героя и передать слова поддержки родным и близким от руководства области, всех карабулакцев приехали заместитель министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Денис Трошин, глава Базарно-Карабулакского района Наталья Трошина и другие чиновники и обычные граждане.