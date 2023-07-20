В Краснопартизанском районе начался ремонт дорог по нацпроекту

Дорожная артерия необходима жителям пяти районов Саратовской области Фото: Елена Маркелова

В 2017 году в действие вступила инициатива президента России Владимира Путина - национальный проект "Безопасные и качественные дороги". Его положительные итоги оценило население многих районов региона, на очереди - жители Ершовского и Краснопартизанского районов.

В частности, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Краснопартизанском районе Саратовской области приведут к нормативу автоподъезд к селу Семено-Полтавка от автодороги Горный – Головинщено протяженностью 4,4 км и отремонтируют саму трассу Горный – Головинщено протяженностью 28,3 километра.

Как отметил глава Краснопартизанского района Юрий Бодров, дорога, к ремонту которой подрядчик уже приступил, настоящий стратегический объект, необходимый не только обывателям - он важен в экономическом плане. По ней идет весь зерновой поток. Направлением пользуются Озинский, Ершовский, Дергачевский районы. Местные сельхозтоваропроизводители возят зерно на хлебоприемные пункты Пугачева, Балакова.

- В 2017 году нормативу соответствовали 9 процентов дорог регионального статуса. К концу этого года благодаря национальному проекту, показатель будет доведен до 33 процентов. "Безопасные и качественные дороги" решено продлить до 2030 года. К этому времени на саратовской земле обновится уже 60 процентов дорожного полотна областного статуса, - сообщили корреспонденту "КП-Саратов" в региональном министерстве транспорта.