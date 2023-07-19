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Михаил Исаев предложил обнародовать список недобросовестных подрядчиков по капремонту. Об этом сообщает телеграм-канал Саратовской областной Думы.

После выступление министра строительства и ЖКХ области Сергея Соколова на «правительственном часе» по вопросу реализации программы капремонта в многоквартирных домах сегодня, 19 июля, в ходе заседания Саратовской областной Думы председатель Саратовской областной Думы Михаил Исаев выдвинул свое видение устранения нюансов реализации программы.

— Считаю, что людей необходимо обезопасить от действий недобросовестных строителей. Областному минстрою нужно проанализировать: сколько жалоб и уголовных дел заведено по вине подрядчиков, кто из них не выполнил работы в полном объеме, а кто сделал, но отвратительного качества. Таких примеров у нас, к сожалению, десятки.

Надо называть эти компании и фамилии руководителей. Пусть каждый житель их знает и не связывается. Это будет подспорьем особенно для тех, кто использует механизм спецсчета и самостоятельно выбирает подрядчиков, — высказался глава регпарламента.