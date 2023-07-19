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НовостиПроисшествия19 июля 2023 13:44

Контрактник из Саратовской области получил тюремный срок за самоволку

Военнослужащий получил тюремный срок длительностью три с половиной года
Евгений Бадиков

Контрактник из Саратовской области получил тюремный срок за самоволку. Об этом сообщает пресс-служба саратовского гарнизонного военного суда.

Рядовой из Саратовской области в сентябре 2022 года без уважительных причин не прибыл на службу в воинскую часть в Смоленской области, оставшись дома. В декабре военнослужащий добровольно прибыл в военный следственный отдел, но во время рассмотрения уголовного дела скрылся, предположительно уехав в Москву, где его и задержали в начале июня этого года.

Приговором суда мужчина получил 3,5 года колонии.