Погибшему в СВО Саратовцу присвоят звание Почетного гражданина города

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В Саратове Герою России, подполковнику Александру Аксенову, погибшему в сентябре прошлого года в ходе спецоперации, присвоят звание Почетного гражданина города. Сегодня, 19 июля, такое предложение было озвучено на заседании комиссии гордумы по МСУ, вопросам социальной сферы, законности, защите прав населения. Звание хотят присвоить "за мужество и героизм при выполнении воинского долга по защите Отечества". Впервые оно будет дано посмертно.

Инициативу выдвинул спикер гордумы Сергей Овсянников. Проект решения на комиссии внесла зампред Елена Злобнова. Члены комиссии поддержали предложение единогласно. Окончательное решение будет принято на следующем заседании Саратовской городской думы.

Александр Александрович Аксенов родился 24 июля 1984 года в Саратове. Учился в коле № 72 Ленинского района, выпускался в Амурской области. Позже выбрал карьеру военного офицера. Пошел по стопам отца, погибшего в авиакатастрофе в 2003 году во время боевых действий на Северном Кавказе.

С 2001 года был курсантом Сызранском высшем военном авиационном училище летчиков. Прошел путь от летчика-оператора ударного вертолета "МИ-24" до замкомандира 18-й бригады армейской авиации по военно-политической работе. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в 2008 году – в грузино-южноосетинском конфликте и военной операции в Сирии.

Летчик погиб на СВО 17 сентября 2022 года - в Запорожской области вертолет "Ка-52" был сбит зенитным комплексом. Похоронен 27 сентября прошлого года на Елшанском кладбище.

14 ноября 2022 года президент Владимир Путин присвоил Александру Аксенову посмертное звание Героя Российской Федерации.

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