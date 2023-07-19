У жительницы Саратова сотрудница банка изъяла фальшивую купюру

Фото: Архив КП

В Октябрьском районе Саратова сотрудники полиции изъяли из обращения фальшивую купюру, которая была выявлена сотрудником банка при пересчете денежных средств в сумме 1 миллион рублей. Об этом сегодня, 19 июля сообщает региональное ГУ МВД.

С крупной суммой пришла 55-летняя женщина. Специалист банка усомнилась в подлинности купюры номиналом 5000 рублей и вызвала полицию. Изъятая сотрудниками полиции банкнота была отправлена на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело об изготовлении, хранении, перевозке или сбыту поддельных денег или ценных бумаг. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.