Плеханов: Благодарю Губернатора и депутатов, за это решение!

фото: ТГ-канал Дмитрия Плеханова

Глава Энгельсского муниципального района Дмитрий Плеханов высказался в своем телеграм-канале на тему поправок в региональный бюджет.

— Сегодня депутаты Саратовской областной думы внесли поправки в бюджет региона на 2023 год. Что это означает для жителей Энгельсского района? Главным образом, продолжение программы по ремонту тротуаров, инициированной в прошлом году Губернатором области Романом Бусаргиным.

Благодарю Губернатора и депутатов, за это решение!

Энгельситы оценили те позитивные изменения, которые начали происходить с пешеходными подходами от остановок общественного транспорта до значимых социальных объектов.

Более того, жители районного центра ждали продолжения программы, в социальных сетях и на встречах уточняли критерии, сроки, в которые будут проводиться работы в этом году.

Теперь ясность в этом вопросе наступила: на ремонт тротуарной сети Энгельс получит порядка 30 млн рублей. На всю Саратовскую область депутаты предусмотрели в бюджете 230 млн рублей.

В ближайшее время вместе с жителями и общественниками обсудим адресную программу, критерии включения участков в программу, и начнем работы.