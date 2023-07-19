Саратовцы смогут задать вопросы министру транспорта в прямом эфире

Фото: КП Саратов

В пресс-центре «Комсомольская правда Саратов» 20 июля 2023 года состоится пресс-конференция «Дорога к будущему» - о развитии дорожно-транспортной структуры в регионе. В мероприятии примут участие: Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Алексей Петаев, начальник отдела строительства и ремонта дорог ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» Игорь Абрамов, и.о. Председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта МО г.Саратов — Игорь Поздникин и заместитель главы энгельсского МР администрации по строительству, ЖКХ,ТЭК, транспорту и связи — Сергей Пизунов.

Пресс-конференция будет доступна по ссылке.

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