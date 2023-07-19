В СВО погибли двое военных из Саратовской области

Фото: администрации МО

Администрации Александрово-Гайского и Марксовского районов Саратовской области сообщили о погибших земляках в ходе специальной военной операции.

Сегодня, 19 июля, стало известно, что при выполнении задач во время специальной военной операции погиб разведчик-пулеметчик роты специального назначения, ефрейтор Дмитрий Овчинников из Александрово-Гайского района. Дмитрий окончил школу села Новоалександровка, активно занимался спортом, принимал участие в спортивных районных соревнованиях, где занимал призовые места. После окончания 11-го класса поступил в политехнический институт, позже перевелся на заочное отделение и ушел служить. В 2012 году заключил контракт на военную службу. Дмитрий являлся ветераном боевых действий, участвовал в контртеррористической операции в Чечне, в миротворческой миссии в Сирии. Был награжден медалями Жукова и Суворова.

Также стало известно о гибели Бауыржана Исаева из Марксовского района. Бауыржан родился и окончил школу в селе Каменка, после окончил сельскохозяйственный техникум. Призвался в армию, служил в Энгельсе. С очного отделения после 2-го курса Вавиловского университета перевелся на заочное и отслужил по контракту 3 года. Погиб в 28 лет в звании командира взвода.

Прощание с Бауыржаном состоится 22 июля в Каменке на центральной площади. Начало траурного митинга - в 12:30. Похороны пройдут в селе Калининское.

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