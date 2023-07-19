В Саратовкой области появятся новые стипендии для спортсменов. Об этом стало известно сегодня, 19 июля, в ходе очередного заседания Саратовской областной Думы.

Саратовские парламентарии внесли поправки в региональный закон о ежемесячных стипендиях для спортсменов, которые занимают призовые места в ряде соревнований.

Речь идет об участниках Всероссийской спартакиады и летних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Победители будут получать 20 тысяч рублей в месяц, призеры — 2,5 тысячи рублей. На эти цели из бюджета выделят 700 тысяч рублей.