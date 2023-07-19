Найден пропавший в Саратове без-вести пять дней назад подросток

В Саратове искали без вести пропавшего 17-летнего Никиту Плаксина. Ранее в соцсетях распространялась ориентировка на пропавшего подростка, который ушел из дома 14 июля и не вернулся. По предварительным данным, юный саратовец сбежал после конфликта с родителями. В ГУ МВД также подтверждали, что мальчик находился в розыске.

Сегодня, 19 июля, в телеграм-канале «ЧП Саратов» опубликовали информацию о том, что подросток найден. Его Жизни и здоровью ничего не угрожает.

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