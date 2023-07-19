Полицейский из Саратова со своим верным псом вошел в тройку лучших кинологов России

Кинолог Саратовского регионального управления МВД Ильвар Миргалиев занял второе место на всероссийском конкурсе "Лучший по профессии" в 2023 году среди сотрудников кинологических подразделений территориальных органов МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В этом году финальный этап конкурса профессионального мастерства прошел на базе филиала Ростовской школы служебно-розыскного собаководства МВД в Егорьевске.

За высокое звание боролись 72 сотрудника. Полицейские прошли испытания по огневой, физической, служебной и правовой подготовке. Конкурсанты демонстрировали навыки владения огнестрельным оружием и боевые приемы а также показали свое умение работать со служебной собакой при поиске взрывчатых веществ, наркотических средств, а также различных предметов на местности.

По итогам состязаний второе место занял старший инспектор-кинолог регионального управления МВД Ильвар Миргалиев со своей верной служебной собакой – бельгийской овчаркой по кличке Гранд. Первое место у представителя управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округа, а третье – у сотрудника МВД по Камчатскому краю.

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