Внук похитил у бабушки 34 000 рублей в Саратове

Фото: Архив КП

В Кировском районе Саратова внук похитил у бабушки 34 000 рублей. Об этом сегодня, 19 июля сообщает региональное ГУ МВД.

В начале июля текущего года в отдел полиции № 3 в составе УМВД России по г.Саратову обратилась пенсионерка, которая сообщила, что пришла в банк снять наличные, но деньги с банковского счета пропали. В полиции возбудили уголовное дело о краже.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение данного преступления задержан 38-летний внук потерпевшей. Ранее он уже был неоднократно судим за имущественные преступления. Задержанный рассказал сотрудникам полиции, что ранее попросил бабушку оформить на свое имя банковскую карту и передать ему в пользование для начисления заработной платы. После оформления карты, он увидел смс-сообщение о начислении пенсии на эту же карту. Подозреваемый обналичил средства родственницы их и потратил на личные нужды. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подпики о невыезде и надлежащем поведении.

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