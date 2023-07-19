фото: Минпечати Саратовской области

Правительство Саратовской области помогает выпускать газету в подшефном Сватовском районе . Об этом сообщает министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области.

Новое печатное издание «Сватовский вестник» появилось в освобожденном Сватовском районе в августе прошлого года. В этом году газета продолжает выходить в свет благодаря финансовой поддержке, оказываемой Правительством Саратовской области. Издание выходит один раз в неделю тиражом две тысячи экземпляров и вмещает в себя 16 полос. На страницах вестника можно найти актуальные новости как о жизни в Сватовском районе, так и всей Луганской Народной Республики, о сотрудничестве и шефской помощи жителям Сватовского района со стороны Саратовской области.

фото: Минпечати Саратовской области

— С самого начала специальной военной операции Саратовская область оказывает всестороннюю помощь Сватовскому району Луганской Народной Республики. Это и отправка гуманитарных грузов, и предоставление транспорта и техники для местной школы. И конечно, наше региональное правительство откликнулось на просьбу поддержать новую газету, выпускаемую в подшефном Сватовском районе. Стоит отметить, что тренд на оказание помощи муниципальным СМИ в Саратовской области поддерживается главой региона Романом Бусаргиным. Эта же практика получила продолжение и в подшефном регионе. В условиях нестабильного интернета и телесигнала именно печатные СМИ стали главным источником информации для местных жителей. И людям очень важно получать проверенную информацию из надежного источника. «Сватовский вестник» - это именно то издание, где аккумулируются самые важные новости, — отметил министр информации и массовых коммуникаций Саратовской области Александр Колоколов.

«Сватовский вестник» бесплатно распространяется по бюджетным учреждениям района. Познакомиться со свежими номерами можно также в местной библиотеке.

— Сегодня мы получили свежий номер газеты «Сватовский вестник», который до конца года будем получать бесплатно. Хочу поблагодарить от коллектива Сватовской школы искусств, от всех жителей Сватовского района наших друзей из Саратовской области, которые на протяжении долгого времени помогают нам, — прокомментировала директор Сватовской школы искусств Елена Шубина.