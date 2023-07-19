Леонид Сметанников поблагодарил губернатора за сохранение здания ДК «Тантал»

Леонид Сметанников в гостях у «КП-Саратов»

Леонид Анатольевич Сметанников, Народный артист СССР, лауреат Государственной премии им. Глинки, солист Саратовского академического театра оперы и балета, профессор и заведующий кафедрой академического пения Саратовской государственной консерватории им. Собинова, Почетный гражданин города Саратова:

— Моя искренняя признательность Губернатору Роману Викторовичу Бусаргину за сохранение здания Дома культуры «Тантал» для развития культуры Саратовской области. Решение выкупить ДК у частного собственника и развивать на этих подмостках театральное искусство работники культуры восприняли с огромным воодушевлением. Это колоссальная поддержка для театральной труппы не только в сложный период реконструкции исторической сцены. Это долгожданный подарок для жителей Ленинского района, которые за последние три года стали нашими постоянными зрителями.

Сцена «Тантала» стала для саратовцев знаковым культурным местом. Юбилейный, 220-й сезон театра оперы и балета успешно прошел на Новой сцене в Ленинском районе Саратова. За сезон театр представил более 200 спектаклей, концертов, творческих встреч, которые увидели почти 57 тысяч зрителей, из них более 100 тысяч – молодежь. При этом 120 показов были аншлаговыми, то есть свободных мест в зале не было!

В этом году мне исполняется 80 лет. Я рад, что один из моих юбилейных концертов состоится на сцене ДК «Тантал» или как мы ее уже привычно называем Новая сцена Саратовского академического театра оперы и балета.