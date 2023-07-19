фото: Волга-Медиа

Алексей Антонов: бюджет региона сбалансирован и имеет социальную направленность. Об этом в своем телеграм-канале рассказала депутат Саратовской областной Думы, генеральный директор издания «КП-Саратов» Мария Усова.

Сегодня, 19 июля, саратовские парламентарии приняли поправки в областной бюджет на заседании облдумы. В связи с тем, что доходная часть региональной казны увеличилась депутаты распределили дополнительные средства на ряд расходных статей. На что именно будут потрачены деньги объяснил руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Антонов.

По словам председателя фракции «ЕР», на строительство спортивно-оздоровительного комплекса в ЗАТО Светлый выделяется 213 миллионов рублей. Кроме того, деньги пойду на строительство поликлиники в Базарном Карабулаке, сохранение исторического здания больницы в Вольске, модернизация в Хвалынске.

Еще один важный проект — благоустройство , в частности ремонт тротуаров. 230 миллионов рублей для муниципалитетов позволят сделать пешеходные дорожки там, где это необходимо. Места будут выбирать сами жители. Реализация проекта стала возможна при поддержки спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Губернатор решил сохранить здание дворца культуры «Тантал», где сейчас находится Театр оперы и балета, а когда театр вернется на историческую сцену, жители решат, что будет находится в бывшем доме культуры. Дополнительные средства выделяются на поддержку сельских территорий.

— Из 1,2 млрд рублей один миллиард — то, что мы с вами заработали, и это говорит о том, что бюджет сбалансирован, социально ориентирован, и мы будем его поддерживать, — высказался Антонов.