В Саратове вместо старых деревьев высадят новые взрослые саженцы

Осенью текущего года в центральной части Саратова, где ранее были произведены работы по сносу старых деревьев, и где имеются подготовленные места, администрация будет высаживать крупномеры – взрослые деревья, со сформировавшейся кроной, стволом, корневой системой. Об этом сегодня, 19 июля, сообщила мэр города Лада Мокроусова в своем телеграм-канале.

По инициативе губернатора Романа Бусаргина решением Саратовской областной Думы на эти цели из регионального бюджета выделены более 8 миллионов рублей.

За летний период должны провести все конкурсные процедуры и определить подрядчика, который осенью обеспечит для города качественную высадку деревьев, устройство системы аэрации. После высадки деревьям обеспечат должный уход, чтобы они как можно скорее прижились в Саратовских климатических условиях.

- По опыту других регионов для сохранности корневой системы мы планируем высаживать деревья с комом земли,- прокомментировала градоначальник.

Работа над программой озеленения продолжится поэтапно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.