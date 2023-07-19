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Участники СВО из Саратовской области получат бесплатные земельные участки. Об этом стало известно сегодня, 19 июля, в ходе очередного заседания Саратовской областной Думы.

В ходе своего выступления министр — председатель комитета по управлению имуществом региона Екатерина Лавренко представила законопроект о выдаче участникам СВО из Саратовской области бесплатных земельных участков. Законодательная инициатива исходила от губернатора региона Романа Бусаргина.

Согласно тексту законопроекта, получить участки в собственность смогут следующие категории участников спецоперации: военнослужащие контрактной службы, члены добровольческих подразделений, сотрудники Росгвардии и награжденные государственными наградами за участие в СВО (в т.ч. званием Героя Российской Федерации) солдаты и офицеры. В случае гибели военнослужащего, первоочередное право на землю получат его жена и дети. Мера поддержки будет носить заявительный характер – можно выбрать земельный участок в любом районе области, а его площадь должна составлять от 6 до 20 соток.