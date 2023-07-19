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НовостиСпорт19 июля 2023 9:00

Саратовский гандболист признан Открытием года в мужской суперлиге

По итогам голосования за лучших игроков сезона в номинации «Открытие года» победил саратовец Роман Шишков
Светлана Курышева
Фото: Министерство молодежной политики и спорта

Фото: Министерство молодежной политики и спорта

Федерация гандбола России подвела итоги голосования за лучших игроков сезона. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области. В номинации «Открытие года» в мужской OLIMPBET Суперлиге сезона 2022/2023 стал 19-летний воспитанник саратовского гандбола, правый полусредний команды «СГАУ-Саратов» Роман Шишков.

Роман дебютировал в этом сезоне в суперлиге «СГАУ-Саратов». В 15 матчах он отличился 49 раз. Также был отмечен главным тренером национальной сборной России Велимиром Петковичем, как один из самых перспективных российских игроков.

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