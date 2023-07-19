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У саратовских чиновников стало больше возможностей получить премию. Об этом стало известно сегодня, 19 июня на очередном заседании Саратовской областной Думы.

Проект закона представил начальник кадрового управления областного правительства Антон Пролеткин. Поправки вызваны корректировкой федерального законодательства.

Если в предыдущей редакции чиновники могли рассчитывать на премии за выполнение особо важных и сложных заданий, то теперь в формулировку добавилось словосочетание «в том числе», что расширяет возможности получения премии. Лишние средства из бюджета на это затрачены не будут.

— Если бюджет не позволит, то никаких премирований не будет. Это эффективное изменение, которое позволит решить кадровые проблемы, — заявил Александр Блатман (фракция «ЕР»)